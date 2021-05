Petrol, Diesel ధరలు ఇంకా పైకి -ముంబైలో సెంచరీ మార్కు -Hyderabadలో ఈరోజు ఎంతంటే

National

దేశంలో కరోనా విలయం, లాక్ డౌన్ వల్ల జనం అల్లాడుతున్నా చమురు కంపెనీలు మాత్రం కనికరించడంలేదు. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్ని మరోసారి పెంచేశాయి. రెండిటి ధరలను సమానం చేయాలనే లక్ష్యం దిశగా, పెట్రోల్ కన్నా డీజిల్ పై అధిక వడ్డన విధించారు. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో తొలి సారి లీటరు పెట్రోలు ధర రూ.100 మార్కును దాటేసింది..

ఇంధన ధరలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నియంత్రణ వదులుకున్న తర్వాత కంపెనీలే రోజువారీగా ధరలను నిర్ణయిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. శనివారం నాటి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుపై ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్(ఐఓసీ) ఈ మేరకు ప్రకటన చేసింది. ఇవాళ లీటరు పెట్రోల్ పై గరిష్టంగా 26 పైసలు పెంచగా, డీజిల్ పై గరిష్టంగా 30 పైసలు పెంచారు. చివరిసారిగా ఈనెల 27న ధరలను పెంచిన కంపెనీలు మధ్యలో ఒకరోజు గ్యాపిచ్చి శనివారం మళ్లీ పెంపును ప్రకటించారు.

రాజస్థాన్‌లోని శ్రీగంగానగర్‌, మధ్యప్రదేశ్‌లోని భోపాల్‌పై లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.100 దాటగా.. కొత్తగా దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర సెంచరీ కొట్టింది. ఇంతకు ముందు గురువారం ధరలు పెరగ్గా.. శుక్రవారం విరామం తర్వాత శనివారం ధరలు పైకి కదిలాయి. తాజాగా పెంచిన ధరలతో ఢిల్లీలో లీటర్‌ పెట్రోల్ ధర రూ.93.94, లీటర్ డీజిల్‌ రూ.84.89కి చేరాయి. ముంబైలో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ రూ.100.19, డీజిల్ రూ.92.17కు పెరిగింది. హైదరాబాద్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర.97.63, లీటర్‌ డీజిల్‌ రూ.92.54కు చేరింది.

ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో కొద్ది వారాల పాటు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపును నిలిపేసిన ఆయిల్ కంపెనీలు.. ఫలితాల తర్వాత మళ్లీ బాదుడు మొదలుపెట్టడం తెలిసిందే. ఎన్నికల ఫలితాల (మే 2) తర్వాత నుంచి ఇప్పటి దాకా లీటర్‌ పెట్రోల్‌పై రూ.3.61, డీజిల్‌పై రూ.4.11 ధరలు పెరిగాయి. ఇదిలా ఉంటే,

ఒపెక్‌ దేశాల మంత్రివర్గ సమావేశం జూన్‌ 1న జరుగనుంది. రాబోయే జూలైలో ముడి చమురు ఉత్పత్తిని పెంచుతారనే ఊహాగానాలున్నాయి. దీంతో ముడి చమురు మార్కెట్ ధరలు శుక్రవారం స్థిరంగా కొనసాగాయి. యూఎస్ మార్కెట్లో బ్రెంట్ ముడి శుక్రవారం బ్యారెల్‌కు 69.46 డాలర్లు పలికింది. డబ్ల్యూటీఐ క్రూడ్‌ బ్యారెల్‌కు 0.53 డాలర్లు తగ్గి.. 66.32 డాలర్లకు చేరుకుంది.

Petrol, diesel prices were hike again on Saturday which led to petrol rates crossing the Rs 100 mark in Mumbai. After today's price revision, while the price of diesel went up by 28 to 30 paise, petrol became 25 to 26 paise costlier. In National Capital Delhi, petrol was retailing at Rs 93.94 per litre while diesel was priced at Rs 84.89 per liter. For the first time, the price of petrol in Mumbai has crossed 100 rupees. In the economic capital, petrol today was retailing at Rs 100.19 while was priced at Rs 92.17 per liter.