GATE 2022: వారి జీవితాలతో ఆడుకోలేం: సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశంలో ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టింది. రోజువారీ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది. రోజురోజుకూ వేలల్లో తగ్గుతూ వస్తోన్నాయి కోవిడ్ కేసులు. కరోనా వైరస్ కొత్త వేరియంట్ ఒమిక్రాన్‌కు హాట్‌స్పాట్‌గా మారిన రాష్ట్రాల్లో కేసుల తీవ్రత తగ్గింది. మరణాలు భారీగా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఒక్కరోజే వెయ్యిమందికి పైగా మృతి చెందారు. ఒమిక్రాన్ వైరస్ వ్యాప్తి చెందడం ఆరంభమైన తరువాత దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాలు నైట్ కర్ఫ్యూ, వీకెండ్ లాక్‌డౌన్‌లను అమలు చేశాయి.

English summary

Supreme Court refuses to postpone Gate 2022 exams in view of the third wave of COVID-19, saying postponement of the exam will create chaos and uncertainty among students