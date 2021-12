బిపిన్ రావత్ దంపతుల అంత్యక్రియలు పూర్తి, కుమార్తెలకు త్రివర్ణ పతాకం, 17 శతఘ్నులతో వందనం

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: ఆర్మీ హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో మరణించిన భారత తొలి సీడీఎస్ బిపిన్ రావత్, ఆయన సతీమణి మధులిక అంత్యక్రియలు శుక్రవారం సాయంత్రం ఢిల్లీ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో బ్ారర్ స్క్వేర్ శ్మశానవాటికలో పూర్తయ్యాయి. వారికి దేశం కన్నీటి వీడ్కోలు పలికింది. అధికారులు, ప్రముఖుల నివాళుల అనంతరం.. కుటుంబసభ్యులు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారు. రావత్ దంపతుల భౌతికకాయాలపై కప్పిన త్రివర్ణ పతాకాన్ని.. కుమార్తెలకు అందజేశారు. కర్మలను కూతుళ్లే నిర్వహించారు.

Delhi: #CDSGeneralBipinRawat laid to final rest with full military honours. His last rites were performed along with his wife Madhulika Rawat, who too lost her life in #TamilNaduChopperCrash.



Their daughters Kritika and Tarini performed their last rites. pic.twitter.com/ijQbEx9m51