Ghaziabad: ముస్లీం వృద్దుడి మీద దాడి, పాకిస్థాన్ ఏజెంట్ అని గడ్డం కత్తిరించి, జైశ్రీరామ్, వైరల్ !

లక్నో/ ఘాజియాబాద్: మసీదులో ప్రార్థనలు చెయ్యడానికి వెలుతున్న వృద్దుడి మీద అల్లరిమూకలు వారి ప్రతాపం చూపించారు. ముస్లీంలు గడ్డం పెంచుకోకూడదని, నువ్వు వెంటనే గడ్డం తీసేయాలని కత్తి తీసుకుని ఆ వృద్దుడి గడ్డం కత్తిరించారు. నువ్వు పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద సంస్థ ఏజెంట్ అంటూ ఆ వృద్దుడి మీద దాడి చేసి చిత్రహింసలు పెట్టారు. తాను ఇక్కడే పుట్టానని, పాకిస్థాన్ కోసం పని చెయ్యడం లేదని ఆయన అల్లరిమూకలు ఎంత చెప్పినా ఆ కిరాతకులు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. వయసులో పెద్దవాడు అని కనీసం కనికరం కూడా చూపించకుండా వృద్దుడి మీద అల్లరిమూకలు దాడి చేశారు. జై శ్రీరామ్, వందేమాతరం అంటూ నినాదాలు చెయ్యాలని ఆయన మీద దాడి చేసి చిత్రహింసలు పెడుతున్న సమయంలో తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. రౌడీరాజ్యంలో జరిగిన ఈ సంఘటన వెలుగు చూడటంతో స్థానికంగా నివాసం ఉంటున్న ముస్లీం వృద్దులు హడలిపోయారు. ఇప్పటికే పోలీసులు ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు.

Ghaziabad attack: Two days after a video went viral, which purportedly showed an elderly man, Abdul Samad Saifi, being assaulted and his beard being forcibly cut, Ghaziabad Police have indicated it was not a random attack and have arrested two more people for the crime Adil and Kallu.