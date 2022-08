India

oi-Garikapati Rajesh

కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత గులాంనబీ ఆజాద్ ఆకాశంలో మబ్బులు చూసి ముంతలో నీళ్లు ఒలకబోసుకున్నారు. సుదీర్ఘకాలం పార్టీలో కొనసాగిన ఆజాద్ పార్టీ ప్రాథమిక సభ్యత్వానికి, పదవులకు రాజీనామా చేశారు. లేఖను అధినేత్రి సోనియాగాంధీకి పంపించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ప్రాభవాన్ని కోల్పోతున్న తరుణంలో అందుకు గల కారణాలేంటని ఆయన కొన్నాళ్లు అధిష్టానాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. జీ23 నేతల్లో ఆయన కూడా ఒకరు. ఇటీవల జరిగిన 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమిపై సంస్థాగతంగా మార్పులు తీసుకురావాలంటూ అధిష్ఠానంపై తీవ్రస్థాయిలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

Modi's ice curtains melted before the eyes of senior leader of Congress party Gulannabi Azad.Congress is also clearly visible along with their party leader Sonia Gandhi