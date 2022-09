Girl: స్కూల్ బస్సులో అమ్మాయి మీద డ్రైవర్ లైంగిక దాడి, సినిమా చూసి సైలెంట్ గా ఆయా !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: స్కూల్ లో నర్సరీ చదువుతున్న మూడు సంవత్సరాల ఆరు నెలల అమ్మాయి ప్రతిరోజు స్కూల్ బస్సులో వెళ్లి వస్తోంది. ఎప్పటిలాగే ఆ అమ్మాయి ఉదయం స్కూల్ బస్సులోనే స్కూల్ కు వెళ్లింది. స్కూల్ లో ఆ చిన్నారి సాటి పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుంది. మద్యాహ్నం అదే స్కూల్ బస్సులో ఆ అమ్మాయి ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లింది. అయితే స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చే సమయంలోనే స్కూల్ బస్సులో మూడు సంవత్సరాల అమ్మాయి మీద లైంగిక దాడి జరిగిందని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

English summary

Girl: An incident happened in Bhopal where a nursery child was raped in a school bus and the female helper tried to cover up the incident.