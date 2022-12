Girlfriend: అసలు మ్యాటర్ ?, తల ఎక్కడ ఉందో అని కిరాతకుడు చెప్పలేదు, బెదిరించిందని ? కిల్లర్ స్కెచ్ !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/ముంబాయి: ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి ఆమెకు కుటుంబ సభ్యులను దూరం చేసి వెంట పిలుచుకుని వెళ్లిన ప్రియుడు ఆమెతో సహజీవనం చేశాడు. ప్రేమించిన అమ్మాయి శ్రద్దాను దారుణంగా హత్య చేసి 35 ముక్కలుగా నరికిన కిరాతకుడు నార్కో అనాలసిన్ పరీక్షల్లో పోలీసులను తికమక పెట్టే సమాధానం ఇస్తున్నాడని తెలిసింది. రోజుకు ఒక విషయం చెబుతున్న హంతకుడు అతని ప్రియురాలి తల ఎక్కడ పెట్టాడు ? అనే విషయం మాత్రం కచ్చితంగా చెప్పకపోవడంతో పోలీసులు నానా తంటాలు పడుతున్నారు. ఇప్పటికే నా టార్గెట్ హిందూ అమ్మాయిలు అని చెప్పిన హంతకుడు ఇప్పుడు తన ప్రియురాలు శ్రద్దా తనను వదిలేస్తానని పదేపదే బెదిరించడంతె చంపేశానని చెప్పడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. అయితే పోలీసులకు చాలా ముఖ్యమైన సమాచారం చిక్కిందని తెలిసింది.

English summary

Girlfriend: Aaftab told police during NARCO test that he killed Saradha whe she threatened to leave him. But he did not reveal where her head is near Delhi.