Girlfriend: గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో హోటల్ లో టెక్కీ ఎంజాయ్, పోర్న్ సైట్ అతని వీడియో అతనే చూసి !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ప్రముఖ సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ (టెక్కీ)గా ఉద్యోగం చేస్తున్న 25 ఏళ్ల యువకుడు మంచి జీతం తీసుకుంటున్నాడు. ప్రతి వారంలో వీకెండ్ రోజులు అయిన శనివారం, ఆదివారం సెలవు రోజులు కావడంతో ఆ టెక్కీ స్నేహితులతో పార్టీలు చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. టెక్కీకి ఓ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఉంది. కొన్ని వారాల క్రితం గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి ఆ టెక్కీ ఐటీ హబ్ లోని వివిద ప్రాంతాల్లో తిరిగాడు. సాయంత్రం గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి టెక్కీ ప్రముఖ హోటల్ కు వెళ్లాడు. రాత్రి అక్కడే గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో ఆ టెక్కీ రొమాన్స్ చేసి ఎంజాయ్ చేశాడు. మరుసటి రోజు ఆ టెక్కీ, అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ హోటల్ ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోయారు. ఇటీవల ఆ టెక్కీ టైమ్ పాస్ కోసం ఇంటర్నెట్ లో పోర్న్ వీడియోలు చూస్తున్న సమయంలో షాక్ అయ్యాడు. పోర్న్ సైట్ లో అతని వీడియో అతనే చూసిన టెక్కీకి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. కొన్ని వారాల ముందు హోటల్ లో తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కలిసి రొమాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో ఆ వీడియో తీశారని గుర్తించిన టెక్కీ హడలిపోయాడు. అయితే పోర్న్ సైట్ లో ఉన్న టెక్కీ పోర్న్ వీడియో బ్లర్ చేశారని, అతని శరీరం మీద ఉన్న పుట్టమచ్చల ఆధారంగా ఆ వీడియో తనదే అని గుర్తించిన టెక్కీ కేసు పెట్టాడని పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు. టెక్కీ, అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్ రొమాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో పోర్న్ వీడియో సీక్రేట్ గా తియ్యలేదని, వివిద యాంగిల్స్ లో ఆ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్లే ఎవరో వీడియోలు తీశారని ఓ పోలీసు అధికారి అనుమానం వ్యక్తం చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Girlfriend: A 25-year-old Bengaluru man got the shock of his life when he found a private video of him and his girlfriend on various pornographic websites, police said.