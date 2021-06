Girlfriend: ప్రియురాలిని కట్టేసి చిల్లీ పౌడర్ తో మసాజ్, అక్రమ సంబంధంతో, రూ. లక్షలు స్వాహా !

India

oi-Mallikarjuna

కొచ్చి/చెన్నై/హైదరాబాద్: డబ్బులు బాగా సంపాధిస్తున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్ తో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ వ్యాపారి తరువాత ఆమెతో కలిసి ఉంటూ సహజీవనం చెయ్యడం మొదలుపెట్టాడు. ప్రియురాలి దగ్గర భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఉందని ప్రియుడికి తెలిసింది. ప్రియురాలి డబ్బులతో వ్యాపారం చెయ్యాలని ప్రియుడు స్కెచ్ వేశాడు. అయితే భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఇవ్వడానికి ప్రియురాలు నిరాకరించింది. ఇప్పటికే ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి ఇవ్వలేదని, ఇంకా నీకు ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు తెచ్చి ఇవ్వాలని ప్రియురాలు ఎదురుతిరిగింది. అపార్ట్ మెంట్ లోని ఫ్లాట్ లో ప్రియురాలిని నిర్బంధించిన ప్రియుడు ఆమెకు చిత్రహింసలు పెట్టాడు. వేడినీళ్లలో చిల్లీ పౌడర్ వేసి ఆమె మీద పోశాడు. వేడివేడి నూనేతో ఆమె మీద పోశాడు. రూమ్ లో ప్రియురాలిని కట్టేసిన కిరాతకుడు ఆమెమీద కొన్ని రోజుల నుంచి అత్యాచారం చేసి శాడిస్టులాగా మారిపోయాడు. బాధితురాలు ఆమె శరీరం మీద అయిన గాయాల ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడంతో ఈ దారుణం వెలుగు చూసింది.

English summary

Girlfriend: A woman was allegedly locked inside a flat in Kochi's Marine Drive by her live-in partner and was subjected to physical and mental torture by him. The woman, who works as a fashion designer, was allegedly confined to the house from February 20 to March 8. During this time, the woman was repeatedly raped, assaulted and threatened by the accused.