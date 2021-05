Girlfriend: ప్రియుడికి హ్యాండ్, సీక్రెట్ పెళ్లి, భర్త ముందే లాగేసి రివాల్వర్ తో ?, రమ్మంటే రాలేదని !

National

oi-Mallikarjuna

పాట్నా/చెన్నై/హైదరాబాద్: ప్రేమించుకున్న యువతి, యువకుడు రెండు సంవత్సరాలు హ్యాపీగా తిరిగారు. ప్రియురాలిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ప్రియుడు చాలా కలలు కన్నాడు. ప్రియురాలితో కలిసి ప్రియుడు ఏకాంతంగా గడిపాడు. ప్రేమికులు శారీరకంగా కలిశారని తెలిసింది. కరోనా వైరస్ లాక్ డౌన్ సమయంలో యువతి ఆమె ప్రియుడికి దూరం అయ్యింది. నాలుగు రోజుల క్రితం ప్రియురాలు వేరే యువకుడిని సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకునింది. భర్త, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కారులో వెలుతున్న ప్రియురాలిని ఆమె ప్రియుడు అడ్డగించాడు. కారులో నుంచి కొత్త పెళ్లి కూతురిని బయటకు లాగిన ఆమె మాజీ ప్రియుడు తనతో వచ్చేస్తే పువ్వులో పెట్టుకుని చూసుకుంటానని చెప్పాడు. ప్రియుడితో కలిసి వెళ్లడానికి కొత్త పెళ్లి కూతురు నిరాకరించింది. అంతే జోబులో ఉన్న రివాల్వర్ తీసుకున్న ప్రియుడు ప్రియురాలిని ఆమె భర్త ముందే కాల్చిపారేసి అతను అదే రివాల్వర్ తో కాల్చుకోవడం కలకలం రేపింది.

English summary

Girlfriend: A spurned youth allegedly shot dead his newlywed former girlfriend before turning the gun on himself on Sunday evening. The incident occurred within the limits of the Bhagan Bigha police outpost of Rahui police station in Bihar’s Nalanda district.