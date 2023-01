Girlfriend: ప్రియురాలితో ప్రాక్టీస్ చేశాడు. వేరే అమ్మాయితో టెస్ట్ మ్యాచ్, క్లైమాక్స్ లో ముహుర్తానికి బ్రేక్ !

ప్రియుడు మిలటరీలో సైనికుడు కావడం, ప్రియురాలు యవ్వనంలో ఉండటంతో పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేశారు. ప్రియుడు వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్దం అయ్యాడు. క్లైమాక్స్ లో పెళ్లి ఆగిపోయింది.

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/కన్యాకుమారి: సోషల్ మీడియాలో యువతి, యువకుడికి పరిచయం అయ్యింది. రానురాను యువతి, యువకుడు ఫోన్ నెంబర్లు మార్చుకుని ప్రతిరోజు గంటలు గంటలు ఫోన్లలో మాట్లాడుకున్నారు. తరువాత ఇద్దరు నేరుగా కలుసుకుని మాట్లాడుకున్నారు. చివరికి ప్రేమికులు శారీరకంగా కలవడం మొదలుపెట్టారుడు. ప్రియుడు మిలటరీలో సైనికుడు కావడం, ప్రియురాలు యవ్వనంలో ఉండటంతో పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేశారు. ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లిన ప్రియుడు నేను మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పాడు. ప్రియురాలి ఇంటికే నేరుగా వెలుతున్న ప్రియుడు ఆమెతో అతని కోరికలు మొత్తం తీర్చుకున్నాడు. ప్రియుడు వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్దం అయ్యాడు. పెళ్లి పత్రికలు పంచేశారు. అయితే క్లైమాక్స్ లో పెళ్లి ఆగిపోయింది. అసలు పెళ్లి ఆపింది ఎవరనే అసలు మ్యాటర్ తో అందరూ షాక్ అయ్యారు.

Wife: అబ్బా, ప్రియుడికి మిల్క్ పౌడర్, భర్తకు వాషింగ్ పౌడర్, ఎంత ప్రేమించాడంటే, సినిమా చూపించింది !

English summary

Girlfriend: The boyfriend who enjoyed with his girlfriend and is ready to marry another young woman, who stopped the boyfriend's wedding in the climax?.