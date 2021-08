Girlfriend: అక్రమ సంబంధం, ప్రియురాలి కోసం ఫేస్ బుక్ లో భార్య పరువు తీశాడు, చివరికి !

India

oi-Mallikarjuna

పూణే/చెన్నై: భార్యతో సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న భర్త ఒక్కసారిగా ప్రియురాలిని సెట్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. భర్త అక్రమ సంబంధం విషయం అతని భార్యకు తెలిసిపోయింది. భర్త అక్రమ సంబంధం విఫయంలో గొడవలు జరగడంతో పెద్దలు పంచాయితీలు చేశారు. ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా కుక్కతోక వంకరా అన్నట్లు భర్త అతని ప్రియురాలిని మాత్రం వదిలి పెట్టకుండా ఆమెతో ఎంజాయ్ చేశాడు. తన భార్య అడ్డు తొలగించుకోవాలని ఆమె భర్త ఆలోచించాడు. అంతే ప్రియురాలి సహాయంతో భార్య ఫోటోలు ఉపయోగించి సోషల్ మీడియాలో నకిలీ అకౌంట్లు ప్రారంభించారు. భార్య ఫోటోలను ఆశ్లీలంగా చిత్రీకరించిన భర్త, అతని ప్రియురాలు ఆ ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. భార్య పేరుతో నకిలి అకౌంట్లు ప్రారంభించిన భర్త, ఆమె ప్రియురాలు అశ్లీల ఫోటోలు పోస్టు చెయ్యడంతో అవి వైరల్ అయ్యాయి. తన అశ్లీల ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో చూసిన భార్య ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. భార్య ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారణం అయిన భర్త, అతని ప్రియురాలి మీద పోలీసులు కేసు నమోదు చెయ్యడంతో కథ రసవత్తరంగా మారిపోయింది.

English summary

Girlfriend: Pune Police have booked a man and his girlfriend for allegedly abetting the suicide of his wife by creating multiple Facebook accounts in her name and using them to defame her.