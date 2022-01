Goa elections: క్రిస్టియన్ ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీని వీడడం ఎన్నికల్లో బీజేపీకి పెద్ద దెబ్బే; ఆందోళనలో బీజేపీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

గోవాలో ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్ది ఆసక్తికరమైన రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఫిబ్రవరి 14న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు గోవాలోని క్రిస్టియన్ ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీకి ఒక్కొక్కరుగా గుడ్ బై చెప్పి పార్టీని వీడి వెళుతున్నారు. సామూహిక ఫిరాయింపులు కాషాయ పార్టీకి తలనొప్పిగా మారే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం బీజేపీ ప్రభుత్వం ధైర్యం గా వ్యవహరిస్తున్నప్పటికీ పార్టీలో ఉన్న కీలక నేతలు ఒక్కొక్కరుగా ఫిరాయింపుల కు పాల్పడడం బిజెపికి ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశాలు లేకపోలేదు.

English summary

Christian MLAs in Goa are leaving the BJP one by one to say goodbye to the BJP ahead of the February 14 assembly elections. Mass defections appear to be a headache for the ruling BJP.