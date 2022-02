Goa elections: గోవాలో ఫిరాయింపులపై కాంగ్రెస్ ఫోకస్, రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో అభ్యర్థుల విధేయతా ప్రతిజ్ఞ అందుకే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

గోవాలో ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో పొలిటికల్ హీట్ పీక్స్ కు చేరుతోంది. ముఖ్యంగా గోవా రాజకీయాలు ఫిరాయింపులపై ప్రధానంగా ఫోకస్ పెట్టి సాగుతున్నాయి. తాజాగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తున్న 40 మంది అభ్యర్థులు అఫిడవిట్లపై సంతకాలు చేసి పార్టీకి విధేయత కలిగి ఉంటామని, తాము గెలిస్తే ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తామని సామూహికంగా బాండ్ పేపర్ లపై సంతకాలు చేసి ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక తాజాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సైతం ఫిరాయింపులపై ఫోకస్ పెట్టి విధేయతా ప్రతిజ్ఞను చేయించింది.

Goa elections: గోవాలో గెలిస్తే హామీలు నెరవేరుస్తామని అఫిడవిట్ లపై సంతకాలు చేసిన ఆప్ అభ్యర్థులు

English summary

Congress focuses on defections in Goa. Loyalty pledges with the candidates in the presence of Rahul Gandhi for putting a check on defections in the party.