Goa elections: భూమి పుత్రులు ఎజెండాతో గోవాలో పట్టుకోసం శివసేన ప్లాన్.. సక్సెస్ అయ్యేనా?

గోవాలో ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. గోవాలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడం కోసం అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. ఇక గోవాలో అడుగుపెట్టేందుకు శివసేన కూడా ప్రయత్నం చేస్తోంది. గోవాలో పట్టు సాధించడం కోసం, ఎన్నికలలో విజయం సాధించడం కోసం అసెంబ్లీ ఎన్నికల అజెండాలో ప్రధానంగా గోవాలోని స్థానికులకు ప్రైవేట్ రంగంలో 80 శాతం ఉద్యోగాలు కల్పించాలని అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎజెండాలో 'మట్టి పుత్రులు' సమస్యపై ప్రధానంగా ఫోకస్ చేసింది.

Goa elections: ఒంటరిపోరులో ప్రతిపక్షాలు.. గోవాలో అధికార బీజేపీకి చెక్ పెట్టగలవా? ఇంట్రెస్టింగ్ డిబేట్

The Shiv Sena is also trying to enter Goa. The Assembly election agenda focused mainly on the issue of ‘sons of soil’, providing 80 per cent jobs to the locals in Goa in the private sector.