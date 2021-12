గోవా ఎన్నికల్లో టీఎంసీ విజయం ఖాయం; బీజేపీని ఓడించాలనుకునేవారు ఏం చెయ్యాలో చెప్పిన మమతాబెనర్జీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు మమతా బెనర్జీ గోవా ఎన్నికలపై ఫోకస్ పెట్టారు. గోవా పర్యటనలో ఉన్న మమతా బెనర్జీ సోమవారం "ఖేల్ జట్లో" నినాదాన్ని లేవనెత్తారు. రాబోయే గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ గెలుస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తూ, గోవా రాష్ట్రంలో ఎవరైనా బిజెపిని ఓడించాలనుకుంటే, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు.

Today our Chairperson MamataOfficial held a meeting with all AITC4Goa leaders & workers in the International Centre, Goa. During the meeting several prominent faces from Goa joined our Goa TMC family with the aim of working towards a better and prosperous future for Goa. pic.twitter.com/oekcDEPst0

English summary

Mamata Banerjee, who is on a tour of Goa, will raise the slogan "Khel Jatlo" on Monday. Expressing confidence that his party will win in the upcoming Goa Assembly elections, she said if anyone in Goa wants to defeat the BJP, they should support the TMC.