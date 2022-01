Goa elections: స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఉత్పల్ పారికర్; పనాజీ బరిలో బీజేపీకి తలనొప్పిగా ఉత్పల్

India

oi-Dr Veena Srinivas

గోవా మాజీ ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ పారికర్ తనయుడు ఉత్పల్ పారికర్ బుధవారం పనాజీ అసెంబ్లీ నుండి తన నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేస్తానని చెప్పారు. గురువారం నాడు ఉత్పల్ పారికర్ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పనాజీ నుండి నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు

English summary

Utpal Parrikar will file his nomination on Thursday as an independent candidate. No matter how much the BJP tried to stop Utpal, it was to no avail. With this, the war between BJP and Utpal will continue in Panaji.