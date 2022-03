Goa: గోవాలో గుండూరావ్ లెక్కలు, రిసార్టు రాజకీయాలు, ట్రబుల్ షూటర్ ఎంట్రీ, గుజరాత్ సీన్ రిపీట్ !

India

oi-Mallikarjuna

గోవా/బెంగళూరు: 2017లో గోవా శాసన సభ ఎన్నికల్లో మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వతంత్ర పార్టీల ఎమ్మెల్యేలను ఆకర్షించడంలో విఫలం అయింది. చివరికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం బీజేపీ ఆడిన మైండ్ గేమ్ లో చితకలపడింది. ఐదు సంవత్సరాలు గోవాలో అధికారానికి దూరం అయిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఎన్నికల ఫలితాలకు ముందే ఆ పార్టీ నాయకులు అలర్ట్ అయ్యారు. గతంలో గుజరాత్ లో అమలు చేసిన రిసార్టు రాజకీయాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ మరోసారి తెరమీదకు తెచ్చింది. గోవాకు చెందిన కాంగ్రెస పార్టీ నాయకులు, గోవాలో ఇటీవల కాంగ్రెస్ పార్టీ టిక్కెట్ లతో పోటీ చేసిన నాయకులను రిసార్టులకు తరలించారు. మా పార్టీకి మెజారీ ఎమ్మెల్యేలు లేకపోతే ఇతర పార్టీలతో కలిసి గోవాలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని, ఈసారి బీజేపీకి మాత్రం ఆ చాన్స్ ఇవ్వమని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు. అంటే గోవాలో మా పార్టీ మెజారీ ఎమ్మెల్యేలు విజయం సాధించలేము అని సర్వేల దెబ్బతో కాంగ్రెస్ పరోక్షంగా చెబుతున్నారు. గోవాలో 40 మంది శాసన సభ నియోజక వర్గాలు ఉన్నాయి. ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలన్నా కనీసం 21 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం. 2017లో గోవాలో జరిగిన శాసన సభ ఎన్నికల్లో 17 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, 13 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు విజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల నిర్లక్షంగా వ్యవహరించడంతో ఇతర పార్టీలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీకి మద్దతు ఇవ్వడంతో 2017లో మనోహర్ పారికర్ సీఎం అయిపోయారు. అయితే 2017లో జరిగిన మైండ్ గేమ్ కు అవకాశం ఇవ్వమని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, కేంద్ర మాజీ మంత్రి పి. చిదంబరం, కర్ణాటక మాజీ మంత్రి, గోవా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల పరిశీలకుడు దినేష్ గుండూరావ్ అంటున్నారు. 2017లొ గోవాలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఒక్కొక్కరూ బీజేపీ గూటికి చేరిపోవడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ షాక్ అయ్యింది.

English summary

Goa: Congress party has reportedly moved its candidates to a resort in north Goa, where they will stay until Thursday's counting of votes is over and the results are out.