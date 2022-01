Goa Polls: గోవాలో ఫిరాయింపులకు చెక్ పెడుతూ ఆప్ అధినేత కేజ్రీవాల్ సంచలన నిర్ణయం

India

oi-Dr Veena Srinivas

గోవా ఎన్నికలకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా రెడీ అవుతుంది. ఇప్పటికే గోవాలో ఎన్నికల ప్రచారాన్ని మొదలు పెట్టిన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఎన్నికలలో తమ పార్టీ అభ్యర్థులు ఏయే అంశాలపై గోవాలో ప్రధానంగా ప్రచారం నిర్వహించాలని విషయాలపై కసరత్తులు సాగిస్తూనే, గోవాలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుండి ఫిరాయింపులను అరికట్టడానికి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.

English summary

AAP chief Kejriwal has taken key decisions in Goa to curb defections from the Aam Aadmi Party. Their candidates decided to sign legal affidavits stating that they would not leave the party.