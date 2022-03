గోవా ఫలితాలు: అక్కడ మనోహర్ పారికర్ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించిన గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల కు సంబంధించిన కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. నేతల భవితవ్యం తేలే రోజున ప్రధాన పార్టీలన్నీ ఓటర్ల తీర్పు కోసం ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నాయి. మరోపక్క గోవాలో ను ఎన్నికల ఫలితాల కోసం కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. గోవాలో కౌంటింగ్ రోజున దివంగత మనోహర్ పారికర్ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్ తన నియోజకవర్గమైన సాంక్వెలిమ్ లోని శ్రీ దత్త మందిర్ లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

English summary

Goa Chief Minister Pramod Sawant has said that more than 22 seats in Goa will win bjp . Home Minister Amit Shah and Goa Governor Sreedharan Pillai have called on Goa voters to vote. Arvind Kejriwal has appealed for a vote for a corruption-free Goa.