తండ్రి సాయంతో నానమ్మ మర్డర్.. ఎలక్ట్రిక్ కట్టర్ తో ముక్కలుగా: ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే క్రైం!!

oi-Dr Veena Srinivas

సినిమాలు చూస్తున్న చాలామంది మంచి కంటే చెడు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటున్నారు. ఇటీవల కాలంలో జరుగుతున్న అనేక హత్యలు సినిమాల ప్రభావంతోనే జరుగుతున్నాయని అనేక కేసులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇక తాజాగా పూణేలో అటువంటి భయానక ఘటన ఒళ్ళు గగుర్పొడిచేలా చేసింది.

English summary

A grandson murdered his grandmother with the help of his father. He cut the dead body into pieces with an electric cutter and then dumped it in the river. This shocking crime took place in Pune Maharashtra.