ముంద్రా పోర్ట్ డ్రగ్స్ కేసు: కలకలం రేపుతున్న తాలిబన్,ఐఎస్ఐ లింకులు-వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు

గుజరాత్‌లోని ముంద్రా పోర్టులో భారీ ఎత్తున డ్రగ్స్ పట్టివేతకు సంబంధించి కొత్త విషయాలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. పట్టుబడిన డ్రగ్స్ విలువ రూ.3వేల కోట్లు ఉండొచ్చునని అదికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు.అయితే ఆరు రోజుల విచారణ తర్వాత దాని విలువ అంతకు ఏడు రెట్లు... అంటే,రూ.21వేల కోట్లకు పైనే ఉంటుందని తేల్చారు. అంతేకాదు,దీని వెనకాల తాలిబన్ల హస్తం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆఫ్గనిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలిపోవడం.. ఆర్థిక చేయూతకు ప్రపంచ దేశాలేవీ ముందుకు రాని పరిస్థితులు నెలకొనడంతో... తాలిబన్లు 'డ్రగ్స్' సప్లైనే ఆదాయ మార్గంగా ఎంచుకుంటున్నట్లు డైరెక్టోరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటలిజన్స అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.

English summary

New things are coming to light regarding the large scale drug seizure at Mundra port in Gujarat. Officials initially estimated the value of the seized drugs at Rs 3,000 crore. Moreover, it has been identified that there is a Taliban hand behind this.