మాస్కు ధరించలేదని ఇంత ఘోరమా-కాళ్లు చేతుల్లో మేకులు దింపిన పోలీసులు?-విచారణకు ఆదేశం

National

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా కట్టడి కోసం దేశవ్యాప్తంగా చాలా రాష్ట్రాలు లాక్‌డౌన్,కర్ఫ్యూ నిబంధనలు అమలుచేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. లాక్‌డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినవారి పట్ల పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు లాఠీలకు పని చెప్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పోలీసుల తీరు మితిమీరుతోందన్న విమర్శలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలీలో కర్ఫ్యూ నిబంధనలు ఉల్లంఘించాడన్న కారణంతో ఓ యువకుడిపై పోలీసులు అమానుషంగా ప్రవర్తించారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. యువకుడి కాళ్లు,చేతుల్లో పోలీసులు మేకులు దించి హింసించారని యువకుడి తల్లి ఆరోపిస్తోంది.

English summary

A man in Uttar Pradesh's Bareilly on Wednesday accused police of hammering nails into his hand and foot for allegedly violating the Covid curfew, a claim denied by a senior official who said the injuries were self-inflicted.Mr Ranjit, along with his mother, reached Baradari police station with nails drilled in his hand and foot, and blamed the police.