Lady: భర్త చనిపోయాడు, లేడీకి కోరికలు పుట్టించి అక్రమ సంబంధం, ఆఫీసులో లేడీ ఆత్మహత్య, లెటర్ !

భర్త లేకపోవడంతో ఒంటరిగా ఉంటున్న మహిళతో అతను అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేశాడు. నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని ఆమెకు హామీ ఇచ్చాడు. ఇద్దరూ విహారయాత్రలు, షికార్లకు తిరిగారు.

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/శివమొగ్గ: మహిళకు ఆమె కుటుంబ సభ్యులు వివాహం జరిపించారు. చాలా సంవత్సరాలు ఆమె భర్తతో కాపురం చేసింది. రెండు సంవత్సరాల క్రితం మహిళ భర్త చనిపోయాడు. ఉద్యోగం చేస్తున్న మహిళ ఒంటరిగానే ఉంది. ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తి భర్త చనిపోయి ఒంటరిగా ఉంటున్న మహిళకు పరిచయం అయ్యింది. కోఆపరేటివ్ సోసైటీ సెక్రటరీగా పని చేస్తున్న మహిళ చూడటానికి అందంగా ఉండటంతో అతను ఆమెకు వల వేశాడు. భర్త లేకపోవడంతో ఒంటరిగా ఉంటున్న మహిళతో అతను అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేశాడు. నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని ఆమెకు హామీ ఇచ్చాడు. ఇద్దరూ విహారయాత్రలు, షికార్లకు తిరిగారు. అయితే పని చేస్తున్న కార్యాలయంలోనే మహిళ ఓ డెత్ నోట్ రాసిపెట్టి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది.

lady manager: బ్యాంకులో రూ. కోట్లు గోల్ మాల్ చేసిన మేడమ్, రెండు బ్రాంచ్ లో ఏం చేసిందంటే ?

English summary

The woman's husband died. He enjoyed having an illicit relationship with a lonely woman. The lady committed suicide in the office by writing a death note in Karnataka.