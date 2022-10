health tips: డయాబెటిస్ కంటే డేంజర్ ఆర్థరైటిస్.. నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఆ అవయవాలపై ప్రభావం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో ఆర్థరైటిస్ అనేది ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యగా మారుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా 25 శాతం నుండి 30 శాతం వరకు ఆర్థరైటిస్ బారినపడి తీవ్ర ఇబ్బంది ఎదుర్కొంటున్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా 18 కోట్ల మందికి పైగా ఆర్థరైటిస్ తో బాధపడుతున్నారు. అక్టోబర్ 12న ప్రపంచ కీళ్ల సమస్యల అవగాహన దినాన్ని పాటిస్తున్నారు.

English summary

Doctors say that arthritis is more dangerous than diabetes and BP. if neglected it affects the heart, eyes, kidneys. Hence be alert.