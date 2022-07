భారీ వర్షాలు: వరదనీటిలో చిక్కుకున్న స్కూల్ బస్సు, విద్యార్థులను కాపాడారిలా (వీడియో)

India

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: అల్పపీడనం, ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రాగల మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ ఇప్పటికే తెలిపింది. హైదరాబాద్ నగరంలో గత కొద్ది రోజులుగా వరుసగా వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి.

మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్ బస్సు వరదనీటిలో చిక్కుకుంది. గత కొద్ది రోజులుగా విస్తారంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు మాచన్‌పల్లి-కోడూరు మార్గంలో రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి వద్ద వరదనీరు భారీగా చేరింది.

A school bus carrying 30 students got stuck at an underpass as the road wad filled with rain water in Mahabubnagar #Telangana. Later with the help of locals all the children where safely moved out of the bus pic.twitter.com/ztf1HPGWfA