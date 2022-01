Hero: స్టార్ హీరోకు సినిమా చూపించాలని సిద్దం అయిన క్రైమ్ బ్రాంచ్, అధికారుల హత్యకు స్కెచ్, నటి !

India

oi-Mallikarjuna

కొచ్చి/తిరువనంతపురం: బహుబాష నటిని కిడ్నాప్ చేసి రౌడీలతో లైంగిక దాడి చేయించాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న స్టార్ హీరోకు మరోసారి 70 ఎంఎం సినిమా చూపించడానికి క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసు అధికారులు సిద్దం అయ్యారు. ఇప్పటికే ప్రముఖ నటి కిడ్నాప్, లైంగిక దాడి కేసులో అరెస్టు అయ్యి జైలుపాలై బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన ఆ హీరో కేసు విచారణ చేస్తున్న పోలీసు అధికారులను హత్య చెయ్యడానికి అతని గెస్ట్ హౌస్ లో బంధువులు, స్నేహితులతో కలిసి స్కెచ్ వేశాడని వెలుగు చూసింది. పోలీసు అధికారుల హత్యకు స్కెచ్ వేసిన ఆ హీరో మీద మరో కేసు నమోదు కావడం కలకలం రేపింది. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ తీసుకోవాలని ఆ హీరో అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. అయితే కోర్టులో ఆ హీరోకు చుక్కెదురు కావడంతో అతనితో పాటు అతని కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులను మూడు రోజులు విచారణ చేసి పూర్తి సమాచారం బయటకు లాగాలని క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు సర్వం సిద్దం చేసుకుంటున్నారు. ఈ కేసులో స్టార్ హీరో పోలీసు అధికారుల హత్యకు కుట్ర పన్నాడు అని వెలుగు చూస్తే అతనికి చెక్క భజన గ్యారెంటీ అంటూ ఓ సీనియర్ పోలీసు అధికారి, న్యాయనిపుణలు అంటున్నారని స్థానిక మీడియా తెలిసింది.

English summary

Hero: Actor Dileep is all set to face the tough questions posed by the crime branch team for the next three days in connection with the case where he allegedly threatened investigation officers probing the actress abduction and assault case in 2017.