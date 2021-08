ఆగస్ట్ 15 కు ముందు ఢిల్లీలో హై అలెర్ట్ : భారీగా ఆయుధాలతో నలుగురు అరెస్ట్ , ఉగ్ర కుట్ర భగ్నం

India

స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు సమయం ఆసన్నం అవుతున్న తరుణంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడింది. ఈరోజు ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టిన ప్రత్యేక బ్రాంచ్ పోలీసులు భారీ ఉగ్ర కుట్రను భగ్నం చేశారు. నలుగురు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి వారి నుండి 55 పిస్తోళ్ళు, 50 లైవ్ బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నలుగురు నిందితుల నుండి 55 సెమీ ఆటోమేటిక్ పిస్టల్స్ , 50 లైవ్ క్యాట్రిడ్జ్‌లను స్వాధీనం చేసుకున్న ఢిల్లీ పోలీసు స్పెషల్ సెల్ నిందితులను దర్యాప్తు చేస్తోంది.

As the time for Independence Day celebrations approached, the Special Branch police, which carried out extensive checks across Delhi, foiled a massive terror conspiracy. Four people were arrested and 55 pistols and 50 live bullets were seized from them. The Delhi Police Special Cell is investigating the suspects who seized 55 semi-automatic pistols and 50 live cartridges from the four accused.