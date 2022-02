Hijab Row: హిజాబ్ వివాదం, మధ్యంతర ఆదేశాలపై హైకోర్టు పక్కాక్లారిటీ, ఆ విద్యాసంస్థలకు మాత్రమే !

India

బెంగళూరు: హిజాబ్ వివాదం కర్ణాటకతో పాటు దేశాన్ని ఎంత వరకు కుదిపేసింది అనే విషయం కొత్తగా చెప్పనవసరం లేదు. భారతదేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల్లోని నాయకులతో పాటు విదేశాల్లోని ప్రముఖులు సైతం హిజాబ్ విషయంలో వారి అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు. ఇదే సమయంలో హిజాబ్ విషయంలో కర్ణాటక హైకోర్టు మద్యంతర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. స్కూల్స్, కాలేజ్ ల్లో చదివే విద్యార్థులు ఎవ్వరూ హిజాబ్ లు కాని, కాషాయం కండువాలు కాని దరించకూడదని హైకోర్టు హైకోర్టు మద్యంతర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయినా కొందరు అమ్మాయిలు హిజాబ్ లు వేసుకుని మేము స్కూల్స్, కాలేజ్ లోకి వెలుతామని పట్టుబట్టారు. అయితే హిజాబ్ లు, కాషాయం కండువాలు వేసుకునే విషయంలో ఇచ్చిన మధ్యంతర ఆదేశాలపై కర్ణాటక హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. హిజాబ్ విషయంపై దాఖలు అయిన పిటిషన్ విషయంలో వాదనలు వినిపిస్తున్న న్యాయవాది మనవి మేరకు కర్ణాటక హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ హిజాబ్ లు వేసుకునే విషయంలో ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చింది.

Hijab: During the hearing of the hijab case Karnataka High Court said that uniform prescribed by the schools and colleges should be followed till the disposal of the case.