హిమాచల్ ప్రదేశ్ దుర్ఘటన : మృతురాలు డా. దీపా శర్మ మరణానికి ముందు షాకింగ్ ట్వీట్ !!

oi-Dr Veena Srinivas

హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని కిన్నౌర్ జిల్లా సంగాల్ లోయలో కొండ చరియలు విరిగిపడి ఢిల్లీకి చెందిన తొమ్మిది మంది పర్యాటకులు మృతి చెందిన దారుణ ఘటన చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆదివారం హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో జరిగిన దారుణ ఘటనలో మృతి చెందిన తొమ్మిది మందిలో ఒకరైన డాక్టర్ దీపా శర్మ తాను మృతి చెందడానికి 25 నిమిషాల ముందు ట్విట్టర్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. మరణానికి ముందు ఆమె పోస్ట్ లు అందరినీ షాక్ కి గురి చేస్తున్నాయి. ప్రకృతి గురించి ఆమె చేససిన పోస్ట్ వైరల్ గా మారింది.

Standing at the last point of India where civilians are allowed. Beyond this point around 80 kms ahead we have border with Tibet whom china has occupied illegally. pic.twitter.com/lQX6Ma41mG

English summary

At 12.59 pm on Sunday, 34-year-old Deepa Sharma from Jaipur tweeted a photograph of herself at the Nagasti post in Himachal Pradesh. She wrote,“Life is nothing without mother nature.” Himachal landslide victim tweeted 25 mins before being hit by boulders.