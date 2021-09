త్రిష,మణిరత్నంల అరెస్టుకు హిందూ సంఘాల డిమాండ్-మరో వివాదంలో పొన్నియిన్ సెల్వన్‌-అసలేం జరిగింది..

India

oi-Srinivas Mittapalli

దర్శకుడు మణిరత్నం తెరకెక్కిస్తున్న భారీ చారిత్రాత్మక చిత్రం 'పొన్నియిన్ సెల్వన్'ను వివాదాలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఇటీవల సినిమా చిత్రీకరణలో గుర్రం చనిపోవడంతో మణిరత్నంపై కేసు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా దర్శకుడు మణిరత్నం మరో వివాదంలో ఇరుక్కున్నారు. ఆయనతో పాటు హీరోయిన్ త్రిషను అరెస్ట్ చేయాలని కొన్ని హిందూ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇటీవల ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ఓ ఆలయంలో జరగ్గా... కాళ్లకు చెప్పులు ధరించి త్రిష ఇందులో పాల్గొన్నారు. ఇది హిందూ దేవతలను అవమానించడమేనని హిందూ సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

English summary

Arrest Trisha and Maniratnam-Hindu Organisations-Ponniin Selvan' is currently shooting in Harikeshwar, Indore district of Madhya Pradesh. Filming is taking place here at the Shiva Temple at Rani Akhilya Boy Fort on the banks of the Narmada River. The scene where the heroine Trisha bathes in the river and goes to the Shiva temple on the bank was filmed recently. In a leaked photo, Trisha is seen with sandals on her feet.