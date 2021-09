8 నెలల చిన్నారికి హెచ్ఐవీ బ్లడ్ ; ప్రాణాపాయంలో చిన్నారి ; విచారణకు ఆదేశించిన మహా సర్కార్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

మహారాష్ట్రలో అభం శుభం తెలియని ఓ ఎనిమిది నెలల చిన్నారికి హెచ్ఐవి పాజిటివ్ ఉన్న రక్తాన్ని ఎక్కించిన దిగ్భ్రాంతికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. అకోలా జిల్లాలో ఎనిమిది నెలల చిన్నారికి హెచ్‌ఐవి సోకిన రక్తం ఎక్కించినట్టు గుర్తించిన మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది. మూడు రోజుల్లోగా నివేదిక సమర్పించాలని స్థానిక ఆరోగ్య అధికారులను కోరినట్లు ప్రజారోగ్య శాఖ మంత్రి రాజేష్ తోపే తెలిపారు ఈ ఘటనను సీరియస్ గా తీసుకున్న ప్రభుత్వం ఘటనకు కారకులపై చర్యలకు ఉపక్రమించింది.

In Maharashtra, an eight-month-old child was transfused with HIV-positive blood. The Maharashtra government has ordered an inquiry into the discovery of an HIV-infected blood transfusion for an eight-month-old baby in Akola district. Public Health Minister Rajesh Tope said he had asked local health officials to submit a report within three days.