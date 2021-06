Wife argument: ఇంట్లో భార్యను గొడ్డలితో నరికి రోడ్డు మీద లాక్కొని వెళ్లిన భర్త, ఏం జరిగిందంటే !

India

oi-Mallikarjuna

జైపూర్/చెన్నై/హైదరాబాద్: వివాహం జరిగిన తరువాత దంపతులు కొన్ని సంవత్సరాలు హ్యాపీగా సంసారం చేశారు. వివాహం జరిగిన ఆరు సంవత్సరాలకు ఒక బిడ్డ పుట్టాడు. 14 ఏళ్ల తరువాత మరో బిడ్డ పుట్టడంతో అక్కడ భర్తకు అనుమానం పెరిగిపోయింది. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తరువాత దంపతుల మధ్య గొడవలు తారాస్థాయికి చేరిపోయాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా భర్త మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గకుండా భార్యను చితకబాదుతున్నాడు. బయటకు వెళ్లిన భర్త నేరుగా ఇంటికి వెళ్లాడు. ఇంట్లో ఉన్న భార్య బయటకు లాగి పదునైన గొడ్డలి తీసుకుని ఇష్టం వచ్చినట్లు నరికేశాడు. భార్యతో పాటు అతని 9 నెలల చిన్నారిని గొడ్డలితో నరికేశాడు. భార్యను నరికిన తరువాత ఆమె శవాన్ని ఇంటి నుంచి సుమారు 80 మీటర్ల వరకు నడిరోడ్డు మీద లాక్కొని వెళ్లి రోడ్డు పక్కన విసిరేయడం కలకలం రేపింది.

Company MD: లేడీ సెక్రటరీకి క్యాబిన్ లో బెడ్ రూమ్, సీక్రెట్ కెమెరాలతో సినిమా, స్టాఫ్ స్కెచ్, అపర్ణ !

English summary

Horror: In a horrifying incident, a 40-year-old man in Rajasthan’s Kota district allegedly brutally murdered his 35-year-old wife by attacking her with an axe. He later dragged her body for around 70 to 80 metres on the road, sparking panic in the area. The couple’s infant son also sustained injuries in the appalling attack and succumbed at a medical facility, where he was rushed for treatment.