బ్లాక్‌ ఫంగస్‌ కేసుల గుర్తింపు, చికిత్స ఎలా ? డాక్టర్లు, రోగులకు ఎయిమ్స్‌ మార్గదర్శకాలివే

National

oi-Syed Ahmed

దేశవ్యాప్తంగా కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ కల్లోలం రేపుతుండగా.. దీంతో పాటే బ్లాక్‌ ఫంగస్‌ వ్యాప్తి కూడా పెరుగుతోంది. బ్లాక్‌ ఫంగస్‌ కారణంగా ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాల్లో కేసులు పెరుగుతుండగా.. మరణాలు కూడా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు వైద్య నిపుణులు కూడా దీనిపై సీరియస్‌గా దృష్టిసారిస్తున్నారు. ఇదే కోవలో అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞాన సంస్ధ ఎయిమ్స్‌ తాజాగా బ్లాక్‌ ఫంగస్‌ కేసుల గుర్తింపుతో పాటు చికిత్సా విధానంపై మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది.

English summary

Cases of black fungus are on the rise across states with many reporting deaths caused by the fungal infection. AIIMS has now issued guidelines to detect black fungus and steps to be taken in such situations.