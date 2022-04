ఉడుముపైన వేటగాళ్ళ అత్యాచారం.. ఆ వీడియో చూసిన అటవీ అధికారులు షాక్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

కామా తురానాం న భయం న లజ్జ అంటారు.. కామంతో కళ్లు మూసుకుపోయిన వాడికి ఎటువంటి భయమూ, తప్పు చేస్తున్నాము అన్న సిగ్గు కూడా ఉండదు అని దీని భావం. సమాజంలో కొందరు మనుషులు రోజు రోజుకి పశు ప్రవృత్తి కి అలవాటు పడుతున్నారు అని చెప్పడానికి అడవి జంతువును సైతం వదలకుండా అత్యాచారానికి పాల్పడిన వేటగాళ్ల కథ ఒక ఉదాహరణ. మహిళలు, చిన్నారులు, వృద్ధులే కాదు అడవి జంతువులకు కూడా కామాంధుల నుండి రక్షణ లేదన్నది కొన్ని ఘటనలతో అర్థమవుతుంది.

English summary

The incident in which a monitor lizard was raped by a hunter took place under the Kolhapur Sahyadri Tiger Project in Maharashtra. Forest officials who caught the poachers were shocked to see rape videos of animals in their possession.