Maharashtra: అసెంబ్లీ రద్దు అవుతుందని శివసేన, రద్దు చెయ్యమని మిత్రపక్షం, ఏది నిజం, దేవుడా !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/న్యూఢిల్లీ: మహారాష్ట్ర రాజకీయాలు గంటగంటకు మలుపు తిరుగుతున్నాయి. శివసేన సీనియర్ నాయకుడు, రెబల్ మంత్రి ఏక్ నాథ్ షిండే గ్రూప్ రాజకీయాలతో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుప్పకూలిపోయే పరిస్థితికి వస్తోంది. మహారాష్ట్రలో రాజకీయ సంక్షోభం నెలకొంది, మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీని రద్దు చేసే అవకాశం ఉందని శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ ట్విట్ చేశారు. శివసేన రెబల్ ఎమ్మెల్యేలతో చర్చలు జరపాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము, అయితే ఫలితం మాత్రం కనిపించడం లేదని, అందుకే అసెంబ్లీని రద్దు చెయ్యాలని మా నాయకుడు ఉద్దవ్ ఠాక్రే ఆలోచిస్తున్నారని శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ చెప్పారు.

అయితే శివసేన ఎంపీ సంజయ్ రౌత్ ట్విట్ వైరల్ కావడంతో తెరమీదకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వచ్చారు. మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీని రద్దు చేసే ఆలోచనకాని, అలాంటి పరిస్థితి లేదని, మా సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని మేమే కాపాడుకుంటామని, ఇప్పుడే సీఎంతో ఫోన్ లో మాట్లాడామని మీడియా ముందు చెప్పారు. మహారాష్ట్రలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలోని శివసేన నాయకులు ఓ రకంగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్స్ మరో రకంగా మాట్లాడటంతో ఆ పార్టీ నాయకులు, ప్రజలు అయోమయానికి గురౌతున్నారు.

Politics: సీఎం, దేవుడు మావాడే. అయితే పూజారి మాత్రం ?, విసిగిపోయి ఇలా చేశాము, బాంబు పేల్చిన రెబల్స్!

English summary

I have talked to CM Uddhav Thackeray and he said that as of now there's no proposal to dissolve the Maharashtra Assembly, Kamal Nath