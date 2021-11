CJI NV Ramana: దురదృష్టవశాత్తు నాకు ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా రాదు: 8వ తరగతిలోనే ఆంగ్లం నేర్చుకున్నా

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో మితిమీరిన వాయు కాలుష్యంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇంట్లో కూడా మాస్కులు వేసుకునే పరిస్థితి ఎదురైందటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడానికి ఎలాంటి చర్యలను తీసుకున్నారో వివరించాలంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం పెరిగిపోయిందని, దాన్ని నియంత్రించడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారంటూ ఆదిత్య దుబే అనే 17 సంవత్సరాల విద్యార్థి దాఖలు చేసిన పిటీషన్‌పై విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

English summary

Unfortunately I am not a very sophisticated speaker Mr Mehta, that is my drawback. I learnt this English in class 8th", the CJI NV Ramana said during the plea on Delhi air pollution.