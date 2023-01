పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల ప్రారంభ సూచికగా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేసిన ప్రసంగంపై బీఆర్ఎస్ తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. దేశంలో అదాని యాక్ట్ ను ప్రవేశపెట్టాలని ప్రధాని మోదీకి రాష్ట్రపతి సూచన

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఇవ్వాళ ఆరంభం అయ్యాయి. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగించారు. వచ్చే సంవత్సరం సార్వత్రిక ఎన్నికలను ఎదుర్కొనబోతోన్న నేపథ్యంలో- ఈ సమావేశాలను ఎన్డీఏ సంకీర్ణ కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. అటు ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా సమరానికి సన్నద్ధమౌతోన్నాయి. దేశంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిణామాలను ప్రధాన అస్త్రాలుగా మలచుకుంటోన్నాయి.

BRS MP K Keshava Rao said that I suggest to the President to advise the PM to bring an act called the 'Adani Act' as there is only croony capitalism now.