సిద్దూపై కెప్టెన్ అమరీందర్ సంచలనం-అతన్ని సీఎం చేస్తే దేశ భద్రతకే ముప్పు-కచ్చితంగా వ్యతిరేకిస్తా

India

oi-Srinivas Mittapalli

పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ రాజీనామా నేపథ్యంలో తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరనే ఆసక్తి నెలకొంది. నాన్ సిక్కు వైపే కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం మొగ్గుచూపవచ్చుననే వాదన వినిపిస్తోంది. అదే సమయంలో పీసీసీ చీఫ్‌గా ఉన్న నవజోత్ సింగ్ సిద్దూను ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారా అన్న చర్చ కూడా లేకపోలేదు.ఈ నేపథ్యంలో తాజా మాజీ ముఖ్యమంత్రి అమరీందర్ సింగ్ నవజోత్ సింగ్ సిద్దూపై సంచలన వ్యాఖ్యలతో విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Amarinder Singh has stated that he will oppose any move of Congress party to make Navjot Singh as Punjab Chief Minister.He said if he become Punjab CM it will be a threat to national security as he had friendship with Pak president and army chief.