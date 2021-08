Illegal affair: ఏమే, నీకు నా మొగుడే కావాలా ?, భార్య ఏం చేసిందంటే ?, ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి !

India

oi-Mallikarjuna

సూరత్/ అహమ్మదాబాద్/ చెన్నై: ఇంట్లో చూసి యువకుడితో వివాహం చేసుకున్న యువతి హ్యాపీగా భర్తతో కలిసి జీవిస్తోంది. సంతోషంగా సాగిపోతున్న భార్య ఆమె భర్త తీరుతో అనుమానం పెంచుకునింది. సంతోషంగా తనతో కాపురం చేస్తున్న భర్త కొంత కాలంగా తనతో ఎందుకు అంటిముట్టనట్లు ఉంటున్నాడు ? అని భార్య ఆలోచించింది. తన భర్త పని చేస్తున్న కంపెనీలో కిలాడీ లేడిని తగులుకుని ఆమెతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడని భార్యకు తెలిసింది. తనతో కాపురం చెయ్యాల్సిన భర్త వేరే మహిళతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడని, నా మొగుడి ఎవరితోనో కులుకుతున్నాడని భార్య రగిలిపోయింది. చుట్టుపక్కల నివాసం ఉంటున్న మహిళలను వెంట పెట్టుకుని భర్త ప్రియురాలి ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లిన భార్య రెచ్చిపోయింది. ఇంట్లో ఉన్న భర్త ప్రియురాలిని బయటకు లాగి ఏమే, నీకు నా మొగుడే కావాలా ? అంటూ రెచ్చిపోయిన భార్య చేసిన పనితో చుట్టుపక్కల వాళ్లు షాక్ అయ్యారు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అసలు కథ తెలుసుకుని రంగంలోకి దిగారు.

English summary

Illegal affair: A woman chopped another woman's hair over suspicion that the latter was having an affair with her husband. The incident reportedly took place in Surat in Gujarat.