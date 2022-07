Illegal affair: అక్కా, తమ్ముడు అని ప్రచారం, బెడ్ రూమ్ లో ఏం చేస్తున్నారంటే, చంపేసి డ్రామాలు, క్లైమాక్స్ లో !

India

చెన్నై/బెంగళూరు: యువతి, యువకుడికి పరిచయం అయ్యింది. కొంతకాలం సహజీనం చేసిన యువతి, యువకుడు సిటీకి వెళ్లారు. ఒకే ఇంటిలో నివాసం ఉంటున్న యువతి, యువకుడు సహజీవనం చేస్తున్నారు. యువతి కాల్ సెంటర్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్నది. యువకుడు ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగంలో చేరాడు. కొంతకాలం తరువాత ప్రియుడు మద్యం, గంజాయి సేవించడానికి బానిస అయ్యాడు రానురాను ప్రియుడు డ్రగ్స్ కు బానిస అయ్యాడు. సహజీవనం చేస్తున్న ప్రియురాలికి అతను చుక్కలు చూపించాడు. సహజీవనం చేస్తున్న ప్రియుడు డ్రగ్స్ కు బానిస అయ్యి పడక సుఖం ఇవ్వకపోవడం, డబ్బులు మొత్తం లాక్కోవడంతో ప్రియురాలు ఆమె మాజీ ప్రియుడిని లైన్ లో పెట్టింది. మాజీ ప్రియుడితో ప్రియురాలు గంటలు గంటలు ఫోన్ లో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టింది. ఐటీ హబ్ నుంచి ప్రియురాలు ఉంటున్న చెన్నై సిటీకి మాజీ ప్రియుడు వెళ్లి రావడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న సహజీవనం చేస్తున్న ప్రియుడు రగిలిపోయి ప్రియురాలిని చంపేసి ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని లాయర్ సహాయంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పోసుల విచారణలో సహజీనం చేస్తున్న యువతి, యువకుడు అక్కాతమ్ముడు అని యజమానిని నమ్మించి అద్దె ఇల్లు తీసుకున్నారని వెలుగు చూడటం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. పోలీసుల విచారణలో అనేక విషయాలు వెలుగు చూశాయి.

Illegal affair: A young woman who was in a living relationship in the same house claiming to be sister and brother in Chennai.