Illegal affair: భర్త డాక్టర్, పొలిటికల్ లీడర్, భార్య జ్యూస్ పిండేసిన జిమ్ ట్రైనర్, షార్ప్ షూటర్స్ తో !

పాట్నా/చెన్నై: భర్త రాజకీయాల్లో బీజీగా ఉంటూ డాక్టర్ గా బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు. భర్త బిజీగా ఉండటంతో అతని భార్య విరహంతో రగిలిపోయింది. ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడానికి జిమ్ కు వెలుతున్న డాక్టర్ భార్య జిమ్ సెంటర్ లో ట్రైనర్ గా పని చేస్తున్న యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. 9 నెలలపాటు జిమ్ లో వ్యాయామం నేర్పిస్తున్న యువకుడికి స్వర్గం చూపించిన డాక్టర్ భార్య ఆమె కోరికలు మొత్తం తీర్చుకుంది. డాక్టర్ భార్యకు ఆ జిమ్ ట్రైనర్ రోజూ జ్యూస్ పిండేస్తున్నాడు. జిమ్ ట్రైనర్ యువడితో తేడాలు రావడంతో డాక్టర్ భార్య ఆమె మాజీ ప్రియుడిని మళ్లీ లైన్ లో పెట్టింది. తన అక్రమ సంబంధం విషయం నీ భర్తకు చెబుతానని జిమ్ ట్రైనర్ డాక్టర్ భార్యను బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు. రాజకీయంగా మంచి పలుకుబడి ఉన్న తన భర్తకు విషయం తెలిప్తే కొంపలు మునిగిపోతాయని భయపడిన కిలాడీ లేడీ తన ప్రియుడితో కలిసి ఇంతకాలం ఎంజాయ్ చేసిన జిమ్ ట్రైనర్ ను హత్య చెయ్యడానికి స్కెచ్ వేసింది. తరువాత డాక్టర్ కు కూడా అతని భార్య మ్యాటర్ మొత్తం తెలిసిపోయింది. డాక్టర్ భార్య ప్రియుడు కాంట్రాక్టు కిల్లర్స్ తో లక్షల రూపాయల డీల్ మాట్లాడుకుని జిమ్ ట్రైనర్ మీద తుపాకులతో కాల్పించడం కలకలం రేపింది. డాక్టర్ మొగుడు, అతని భార్య, ఆమె ప్రియుడు, కాంట్రాక్టు కిల్లర్స్ ఇప్పుడు కటకటాలపాలైనారు.

Illegal affair: Patna Police arrested six persons, including former Janata Dal (United) leader, his wife and her former male friend for their alleged involvement in connection with the murderous attack on gym trainer in Bihar.