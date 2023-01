Girlfriend: అక్రమ సంబంధం, రెండో పెళ్లికి ప్రియురాలు రెడీ, నా కోరికలు ఎవరు తీరుస్తారు, చెప్పు !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: వివాహం చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేసి ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి అయ్యింది. మహిళకు తక్కువ వయసు. భర్త అనారోగ్యంతో చనిపోయాడు. భర్త చనిపోయిన తరువాత ఆమె ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి నివాసం ఉంటున్నది. అదే ఏరియాలో ఓ మహిళను వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తికి పిల్లలు ఉన్నారు. భర్త చనిపోయిన మహితో అతనికి పరిచయం కావడం, తరువాత ఇద్దరూ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోవడం చకచకా సాగిపోయాయి. భర్త చనిపోయిన మహిళను వేరే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు. మహిళ కూడా వేరే పెళ్లి చేసుకోవడానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. తరువాత అక్కడ వ్యవహారం మొత్తం చెడింది.

Love marriage: రాత్రి 8 నెలల గర్బణి భార్యను శాడిస్టు రామ్ గోపాల్ ఏం చేశాడంటే ?, వీడు 24 x7 అంతే !

English summary

Illegal affair: Girlfriend who is ready for second marriage, boyfriend who hacked her to death in the midnight in Bengaluru.