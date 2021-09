Illegal affair: భార్య యోగా టీచర్, రోజుకు రెండుసార్లు జిమ్ సెంటర్ లో ? గొంతు కోసి చంపిన భర్త !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/చెన్నై: హ్యపీగా భార్యతో కాపురం చేస్తున్న భర్తకు అనుమానం పెరిగిపోయింది. యోగా ట్రైనర్ గా పని చేస్తున్న భార్యకు అనేక మంది యువతి, యువకులతో పరిచయం ఉంది. ప్రతిరోజు భార్య యోగా నేర్చుకోవడానికి వస్తున్న యువతి, యువకులకు శిక్షణ ఇస్తున్నది. ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా ఉదయం, సాయంత్రం భార్య జిమ్ కు వెలుతోంది. ప్రతిరోజు ఎక్కువ సమయం బయటగడుపుతున్న భార్య తనకు పడఖసుఖం ఇవ్వడం లేదని భర్త అనుకున్నాడు. నా భార్య బయట ఇతరులతో అక్రమం సంబంధం పెట్టుకుని తనకు అన్యాయం చేస్తోందని ఆమె భర్త రగిలిపోయాడు.చాలా కాలం నుంచి పనిపాట వదిలేసిన భర్త అతని భార్య మీద నిఘా వేశాడు. ఇదే విషయంలో రోజూ ఇంట్లో దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. సహనం కోల్పోయిన భర్త ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఎవరి గదుల్లో వారు నిద్రపోతున్న సమయంలో అతని బెడ్ రూమ్ లో బార్య గొంతు కోసి దారుణంగా చంపేయడం కలకలం రేపింది.

Cheating: ఫేస్ బుక్ లో అమ్మాయిలు, ఆంటీలకు వల, కోరియర్ లోనే బంగారు, క్యాష్ లాక్కున్న కేటుగాడు !

English summary

Illegal affair: A 40-year-old yoga trainer was killed, allegedly by her husband over the suspicion that she was having an affair, police said.