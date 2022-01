Illegal affair: భర్త బయటకు వెళితే భార్య జల్సాలు, మ్యాటర్ లీక్, ట్యూషన్ లో కూతురు, ఫినిష్!

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు మొదట్లో లక్షణంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఇద్దరు కూతుర్లు పుట్టిన తరువాత దంపతుల మధ్య గొడవలు మొదలైనాయి. భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత అతని భార్య ఎక్కువగా బయట తిరుగుతోంది. భార్య ఓ యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని భర్తకు అనుమానం మొదలైయ్యింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మధ్య గొడవలు మొదలైనాయి. రానురాను దంపతుల మధ్య గొడవలు తారాస్థాయికి చేరిపోయాయి.

మద్యాహ్నం భోజనం చెయ్యడానికి వెళ్లిన భర్త ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. సాయంత్రం పెద్ద కుమార్తె ట్యూషన్ కు వెళ్లింది. తరువాత పక్కా స్కెచ్ ప్రకారం భార్యను హత్య చేసిన భర్త అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు.

English summary

Illegal affair: A man was arrested on Friday for allegedly killing his wife in central Delhi's Chandni Mahal area over suspicion that she was in an illicit relationship with another person.