Khiladi wife: ఉద్యోగం చేస్తున్న చోట భార్యకు ప్రియుడు, ఇంట్లో శవమైన మొగుడు, ఫోన్ కాల్స్ దెబ్బతో !

న్యూఢిల్లీ: వివాహం చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేసింది. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత భార్య ఆమె ఉద్యోగం చేస్తున్న చోటే పని చేస్తున్న ప్రియుడిని సెట్ చేసుకుని అతనితో ఎంజాయ్ చేసింది. భార్య మీద ఎంతో నమ్మకం పెట్టుకున్న భర్త ఆమె గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించలేదని తెలిసింది. తన అక్రమ సంబంధం గురించి తన భర్త గుర్తించలేకపోయాడని భార్య రెచ్చిపోయింది. ప్రియుడితో పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్న భార్య అసలు మ్యాటర్ ఆమె భర్తకు తెలిసిపోయింది. అక్కడ భార్య రొమాన్స్ కథ రివర్స్ అయ్యింది. భర్తకు తీవ్రగాయాలై ఇంట్లో రక్తపుమడుగులో శవమై కనిపించాడు. మెడ,తల మీద కత్తిపోట్లు పడటంతో భర్త ప్రాణం పోయిందని పోలీసులు గుర్తించారు. భార్య మొబైల్ ఫోన్ కాల్ డేటా బయటకు లాగడంతో ఆమె అక్రమ సంబంధం విషయం పూర్తిగా బయటకు వచ్చింది. భార్య ఇచ్చిన సమాచారంతో వేరే రాష్ట్రానికి పారిపోతున్న ఆమె కిలాడి ప్రియుడిని పోలీసులు సినిమా స్టైల్లో అరెస్టు చేశారు.

Aunty: కిలాడీ లేడీకి ఇద్దరు ప్రియులు, మతాలు వేరు, రొమాన్స్, గొడవ, జూనియర్ ను చంపేసిన సీనియర్!

English summary

Khiladi wife: The Delhi Police arrested a woman and her lover in connection to a murder case. Later, it was revealed that the woman and her lover were prime accused in murdering the woman’s husband.