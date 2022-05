Girlfriend: గర్ల్ ఫ్రెండ్ కళ్లల్లో ఆనందం కోసం కొత్త పెళ్లి కూతురిని చంపేసిన భర్త, సీన్ లో గర్ల్ ఫ్రెండ్, లేడీ

India

oi-Mallikarjuna

ఆగ్రా/లక్నో: ఆరు నెలల క్రితం పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగానే ఉన్నారని అందరూ అనుకున్నారు. కొత్త జంట జీవితాంతం సుఖంగా జీవించాలని కుటుంబ సభ్యులు, బంధులు ఆశపడ్డారు. భార్యతో ఆమె భర్త సంతోషంగా ఉన్నట్లు పైకి నటించాడు. రాత్రి దంపతులు భోజనం చేసి నిద్రపోయారు. మరుసటి రోజు భార్య శవమై కనిపించింది. కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న యువతి గొంతును గుడ్డతో బలంగా బిగించి ఆమె ముఖం మీద దిండుపెట్టి ఊపిరిరాకుండా చేసి చంపేశారని పోస్టుమార్టం నివేదికలో వెలుగు చూసింది. భార్య హత్య కేసులో ఆమె భర్తతో పాటు అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్, వాళ్ల స్నేహితురాలు అరెస్టు కావడం కలకలం రేపింది. అక్రమ సంబంధం కారణంగా కొత్త పెళ్లి కూతురు హత్యకు గురైయ్యిందని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది. ఈ కేసులో వివరాలు బయటకు రావడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు.

English summary

Illegal affair: A man allegedly slashed his newly married wife's throat multiple times and then smothered her to death using a pillow at their house in Agra’s Nagla haveli area recently, police said.