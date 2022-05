Wife: డబ్బు సంపాదనలో భర్త బిజీ, పక్కింటి ప్రియుడితో భార్య బిజీ, భార్యకు శుభం కార్డు, క్లైమాక్స్ !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/ఉత్తరప్రదేశ్: సంతోషంగా కాపురం చేస్తున్న దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. పిల్లలు పుట్టిన తరువాత డబ్బు బాగా సంపాదించాలని భర్తకు ఆశపుట్టింది. డబ్బు సంపాధన విషయంలో భర్త చాలా బిజీగా ఉంటున్నాడు. ఇదే సమయంలో భార్య పక్కింటిలో నివాసం ఉంటున్న వ్యక్తితో చనువు పెంచుకుని అతనితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేసింది. భర్త బయటకు వెళ్లడం ఆలస్యం ప్రియుడు ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి అతని భార్యతో జల్సా చేస్తున్నాడు. చాలాకాలం భార్య అక్రమ సంబంధం విషయం గురించి ఆమె భర్తకు తెలీలేదు. పని మీద తాను ఊరికి వెలుతున్నానని భార్యకు చెప్పిన భర్త ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయాడు. వెళ్లిన పని పూర్తి చేసుకున్న భర్త అనుకోకుండా ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో అతని భార్య, ఆమె ప్రియుడు నగ్నంగా బెడ్ రూమ్ లో చిక్కిపోయారు. ఆవేశంతో రగిలిపోయిన భర్త కత్తి తీసుకుని అతని భార్యను ఇష్టం వచ్చినట్లు పొడిచి చంపేయడం కలకలం రేపింది. అయితే ప్రియుడు తప్పించుకోవడంతో అతన్ని కూడా చంపేయాలని భర్త ప్రయత్నించాడని పోలీసు అధికారులు అంటున్నారు.

Illegal affair: భార్య హత్య కేసులో జైల్లో భర్త, ప్రియుడితో కాపురం చేస్తున్న భార్య, థ్రిల్లర్ స్టోరి !

English summary

Illegal affair: A 28-year-old mother of two was allegedly stabbed to death by her husband on suspicion of having an extramarital affair in Uttar Pradesh.