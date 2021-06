Illegal affair: భార్య మీద డౌట్, టేప్ తో చేతులు చుట్టేసి, కడుపు చీల్చి పేగులు బయటకు లాగేసి!

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: భార్యతో కాపురం చేసిన భర్త ముగ్గురు కుమార్తెలకు తండ్రి అయ్యాడు. భర్తతో సంతోషంగా జీవిస్తున్న భర్త మద్యంకు బానిస అయ్యాడు. రోజురోజుకు భార్య మీద అతనికి అనుమానం పెరిగిపోయింది. నేను మద్యం సేవించి పడక సుఖం ఇవ్వడం లేదని తన భార్య వేరే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని తనను నిర్లక్షం చేస్తోందని భర్త రగిలిపోయాడు. ఇదే విషయంలో భార్య మీద పగ పెంచుకున్న భర్త ఆమెను చంపేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. టేప్ తీసుకుని భార్య చేతులు చుట్టేసిన భర్త ఆమెను కత్తులతో పొడిచి ఆమె కడుపులోని పేగులు మొత్తం బయటకు లాగేశాడు. భార్య చనిపోయిందని నిర్దారించుకున్న భర్త తరువాత బ్లేడ్ తో అతని చేతులు కోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు.

Illegal affair: ఎర్రగా, బుర్రగా ఉన్నానని భార్యకు బలుపు, ప్రియుడితో ఎస్కేప్, భర్త కేసు పెడితే!

English summary

Illegal affair: A woman was stabbed to death allegedly by her husband after he suspected her of having an extra-marital affair in Hari Nagar area of the national capital. The accused has now been arrested. The accused assaulted his wife so brutally that her intestines spilled out of her body, police said. The victim has been identified as 36-year-old Pinki. The incident took place when the couple's three daughters were away from home.