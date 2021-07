llegal affair: లేడీ ప్రొఫెసర్, టీచర్ రొమాన్స్, ?, ఆంటీతో డీల్ రివర్స్, వరి గింజలతో హంతకుడు !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: చెన్నైలో నివాసం ఉంటున్న లేడీ ప్రొఫెసర్ హత్య కేసులో హంతకుడు పోలీసులకు అడ్డంగా చిక్కిపోయాడు. లేడీ ప్రొఫెసర్ తో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ప్రభుత్వ హైస్కూల్ టీచర్ ఆమెతో ఎంజాయ్ చేశాడు. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అపార్ట్ మెంట్ లో ఉంటూ లేడీ ప్రొఫెసర్, టీచర్ ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చారు. అయితే భార్య, లేడీ ప్రొఫెసర్ తో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కిలాడీ టీచర్ మరో ఆంటీని తగులుకున్నాడు. లేడీ ప్రొఫెసర్ ఆమె ఫ్లాట్ తాళం తియ్యకముందే ఆమె ఫ్లాట్ లోకి దాక్కొన్న కిలాడీ టీచర్ ఆమెను దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఆంటీని హత్య చేసిన కేటుగాడు ఆమె బంగారు నగలు లూటీ చేశాడు. షర్టు జోబుతో పాటు హత్య జరిగిన ఫ్లాట్ లో కిందపడిన వరి గింజలు హంతకుడి పట్టించడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు.

English summary

Illegal affair: A 45-year-old woman professor in Chennai was found dead in a locked room two days ago. After the woman called her sister on the phone to speak about some suspicious movement in her room, the incident took place. Police have solved the murder mystery after two days with the help of some paddy seeds and torn piece of shirt found at the crime scene.